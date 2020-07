Mercato - Pep Guardiola pense à José Giménez

Révélé depuis quelques années maintenant, et plus particulièrement cette saison après le départ de Diego Godin au coeur de la défense de l’Atletico Madrid, José Giménez a été l’un des défenseurs centraux les plus en vue de cet exercice 2019-2020. Qui dit grosse saison, dit forcément intérêt d’autres cadors européens. Si l’Atletico en fait partie, l’Uruguayen pourrait néanmoins décider de relever un nouveau défi loin de la capitale espagnole.

Le Times avance ainsi que Manchester City, en la personne de Pep Guardiola, serait grandement intéressé par le joueur de 25 ans. Si le Guardian annonçait hier un accord proche entre City et Bournemouth pour le transfert de Nathan Aké, celui-ci n’empêcherait pas le coach catalan de foncer sur Giménez. Un dossier loin d’être aisé pour les Skyblues, qui devront faire face aux exigences financières des Colchoneros. Prolongé en 2018 (jusqu’en 2023), le joueur a vu sa clause libératoire s’élever désormais à 120 M d’euros. Une somme record pour le transfert d’un défenseur central, mais nécessaire pour que le club laisse filer celui devenu maintenant un cadre de l’effectif de Diego Simeone.