Mercato - Pepe Reina écarte la rumeur PSG

Le PSG s'active dernièrement pour préparer la saison prochaine, et cherche une doublure à Keylor Navas dans les cages (21 matchs cette saison). Plusieurs noms ont déjà circulé à l'approche du prochain mercato et notamment celui de Pepe Reina, le gardien de l'AC Milan. Mais ce dernier a tenu à démentir en personne ces bruits de couloirs via son compte Instagram. "Il n'y a rien. Le PSG a Keylor, Sergio Rico, (Alphonse) Areola ... C'est très difficile d'y arriver" a-t-il affirmé.

Le portier espagnol (36 sélections) ajoute qu'il a "un contrat avec Milan" jusqu'en 2021. A 37 ans, Reina joue très peu avec le club lombard (1 seul match de Serie A) et a été prêté en Angleterre, à Aston Villa en janvier dernier.