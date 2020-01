Mercato - Pereira-Lage dans le viseur d'un club de Serie A

L'été dernier, Mathias Pereira-Lage (23 ans) a gravi un échelon en quittant Clermont pour monter en Ligue 1 où il s'est engagé en faveur du SCO Angers. Apparu à 18 reprises en championnat (1 but, 2 passes décisives), le franco-portugais s'est rapidement adapté à son nouveau club et au niveau du plus haut échelon français. Si bien qu'il aurait tapé dans l'oeil de Brescia, club de Serie A où un certain Mario Balotelli s'est engagé l'été dernier.

D'après Foot Mercato, les dirigeants de la formation italienne sont entrés en contact avec leurs homologues angevins ainsi que le joueur lui-même. Pour rappel, Pereira-Lage a paraphé un contrat jusqu'en juin 2022 lors de son arrivée en Anjou. Affaire à suivre...