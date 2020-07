Mercato - Pini Zahavi amène le PSG dans le dossier Alaba

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba et le Bayern tentent de négocier depuis quelques semaines d'une prolongation. Toutefois, les discussions entre l'Autrichien et les dirigeants ne se déroulent pas à merveilles et sont même actuellement interrompues d'après SportBild. La raison ? Les exigences salariales du clan Alaba, beaucoup trop élevées au goût du Bayern.

Ainsi, Pini Zahavi, qui a pris en main le dossier, a menacé les Munichois d'un départ l'été prochain, libre de tout contrat. Le super agent aurait ainsi mentionné deux clubs potentiellement intéressés par ses services : le PSG et Manchester City.