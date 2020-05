Mercato - Pjanic d'accord avec le FC Barcelone ?

C'est l'un des feuilletons qui animeront le prochain mercato estival : le FC Barcelone et la Juventus Turin préparent une opération d'envergure, qui consisterait en un échange entre Miralem Pjanic et un joueur catalan. Une nouvelle étape semble avoir été franchie dans ce dossier, puisqu'un terrain d'entente aurait été trouvé entre le club culé et le milieu de terrain bosnien (30 ans). D'après la Gazzetta dello Sport, Pjanic s'est mis d'accord avec le Barça sur les contours d'un futur contrat.

Il resterait désormais à s'entendre avec la Juve, qui réclame Arthur Melo (23 ans) en échange. De leur côté, les Blaugrana préfèreraient envoyer dans le Piémont des joueurs qui ne font pas partie des plans de Quique Setién, tels que Nelson Semedo, Arturo Vidal ou Ivan Rakitic. Les mêmes qui sont également évoqués dans un potentiel échange avec Lautaro Martinez, que le Barça négocie cette fois avec l'Inter Milan.