Mercato - Plusieurs clubs de L1, dont l'OM, sur Vagner Dias

Prêté depuis un an et demi à Nancy par Saint-Etienne, Vagner Dias a réussi à accumuler de l'expérience et engranger de la confiance dans l'antichambre de l'élite. En 33 matchs de Ligue 2 au total, le petit attaquant cap-verdien (24 ans) a réussi 13 buts et 4 passes décisives. Des performances d'autant plus remarquables qu'il n'avait plus joué depuis fin novembre et une grosse blessure au péroné. Evidemment, elles ne sont pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs et plusieurs clubs de L1 ont coché son nom, à en croire les informations de l'Est Républicain.

Rennes, Brest, Lens, Metz, Lorient, Angers, Nîmes et l'Olympique de Marseille figureraient au rang des clubs intéressés par Vagner Dias. L'ASSE, qui n'a jamais vraiment compté sur lui depuis son arrivée à l'été 2017, pourrait se laisser convaincre par une offre avoisinant les 3 millions d'euros, toujours selon le quotidien régional. À moins que Claude Puel, réputé pour encourager la promotion des jeunes, ne décide de le faire entrer dans ses plans.