Mercato - Pochettino est prêt à reprendre du service

Remercié par Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino (47 ans) profite depuis de sa famille en Argentine. Présent au Qatar où se déroule la Coupe du Monde des clubs, le technicien argentin s'est exprimé devant les journalistes au sujet de sa situation. Il se dit prêt à relever un nouveau défi. "Si une offre arrive, évidemment, je suis ouvert à la discussion".

Interrogé sur ses envies, Pochettino ne veut fermer aucune porte et se dit intéressé par plusieurs championnats, bien qu'il garde une attache particulière à la Premier League. "Évidemment, j'aime la Premier League, j'aime les fans anglais, je pense que c'est un des meilleurs Championnats du monde et que c'est très excitant d'y prendre part, pour n'importe quel manager.... Mais on verra bien, il n'y a pas que la Premier League, il y a différents Championnats dans le monde, différents clubs qui peuvent offrir des challenges excitants" a-t-il commenté, avant d'évoquer les chances d'un retour à Tottenham à l'avenir. "On ne sait jamais... Voyez ce qu'il est arrivé à Zidane au Real. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce type.. C'est pour ça qu'il est important, quand vous quittez un club, de le faire en bonne entente avec le club."