Mercato - Pochettino fait le point sur les dossiers Messi et Ramos

Le mercato d'hiver va bientôt fermer ses portes mais les yeux des amoureux du Paris Saint-Germain sont déjà tournés vers celui de l'été prochain. En effet, avec la fin des contrats au mois de juin de Lionel Messi et Sergio Ramos avec leur club respectif, le PSG semble être le club favoris pour enrôler les deux stars. Dans un entretien accordé à Marca, Mauricio Pochettino a fait le point sur les deux dossiers.

Interrogé en premier lieu sur l'intérêt du club parisien pour la Pulga, le technicien argentin a préféré botter en touche. "Tout ce que vous dites sera mal compris, et j'aime les joueurs que j'ai. Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quelle ligue et n'importe quelle équipe" a déclaré l'ancien entraineur de Tottenham avant de tendre une perche à Sergio Ramos. "On le verra dans les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club, qui a l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l'un des plus grands du monde" promet le natif de Murphy au défenseur espagnol.