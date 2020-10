Mercato - Pogba 'rêve' du Real Madrid !

Appelé avec l'Équipe de France pour la campagne de Ligue des Nations, Paul Pogba (27 ans) s'est présenté face à la presse. Le milieu de terrain de Manchester United en a profité pour éclaircir sa situation au club et évoquer les rumeurs l'envoyant au Real Madrid.

"Zidane? On a tous entendu, des choses ont été dites. Quoi répondre? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C’est un rêve pour moi pourquoi pas un jour. Comme je l’ai dit, je suis à Manchester et j’aime mon club. Je performe à Manchester, je prends du plaisir et je veux tout faire pour remettre le club où il le mérite. Je vais me donner au max, comme mes coéquipiers", a commenté Pogba.