Mercato - Prolongation des fins de contrat : l'ordonnance est publiée !

Bonne nouvelle pour l'OL, l'ASSE et le PSG. Depuis ce jeudi matin, l'ordonnance permettant l'adaptation des contrats de sportifs professionnels a été publiée au Journal officiel. Il est donc désormais possible de prolonger les contrats des joueurs, finissant au 30 juin, de quelques semaines supplémentaires. "L'article 1er prévoit que la prorogation du contrat de travail à durée déterminée du sportif ou entraîneur professionnel salarié peut être d'une durée maximale de six mois" est-il notamment précisé dans cette ordonnance.