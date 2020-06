Mercato - PSG : Adil Aouchiche a annoncé sa décision à Leonardo

Cette fois, c'est acté : Adil Aouchiche (17 ans) ne signera pas son premier contrat professionnel sous les couleurs du Paris Saint-Germain, qu'il quittera au 30 juin, au terme de son bail aspirant. Selon RMC, la jeune pépite parisienne a annoncé son choix définitif à Leonardo, le directeur sportif, et à son bras droit, Angelo Castellazzi. Le média précise que le milieu de terrain offensif, après une très longue réflexion, a estimé qu'un départ serait plus bénéfique pour démarrer sa carrière professionnelle. L'AS Saint-Etienne, le Lille OSC et deux clubs étrangers vont désormais batailler pour arracher sa signature.