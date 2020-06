Mercato - PSG : Adil Aouchiche va bientôt lever le voile sur sa future destination

Hier, plusieurs médias français ont levé le voile sur ce qui ne faisait plus guère de doute : en fin de contrat aspirant au 30 juin, Adil Aouchiche ne signera pas son premier bail pro sous les couleurs du Paris Saint-Germain, son club formateur. Il ne reste désormais plus qu'à savoir où le jeune milieu de terrain offensif va véritablement lancer sa prometteuse carrière. Selon Le Parisien, il ne faudra pas attendre très longtemps puisque le principal intéressé devrait très prochainement révéler sa future destination. Pour rappel, le natif du Blanc-Mesnil est la priorité de recrutement de l'ASSE, mais figure également dans les petits papiers du LOSC et de plusieurs clubs étrangers dont les identités n'ont pas encore filtré.