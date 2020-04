Mercato - PSG, Barça, Chelsea : Onana dévoile ses préférences

Lundi, le journal L'Equipe faisait d'André Onana un candidat au poste de gardien du PSG, la saison prochaine, en vue d'un départ définitif d'Alphonse Areola (prêté au Real Madrid) et d'une non-prolongation de Sergio Rico (prêté avec option d'achat par le FC Séville). Le gardien camerounais (24 ans) serait ouvert à la possibilité d'évoluer dans les buts du champion de France, quitte à endosser dans un premier temps le rôle de doublure de Keylor Navas.

Mais dans une interview donnée quelques heures plus tôt à Canal+Afrique, Onana a été interrogé sur ses destinations privilégiées en cas de départ de l'Ajax Amsterdam. Et la Ligue 1 n'en fait pas partie. "La Liga et la Premier League", répond-il quand on lui demande quel championnat le fait rêver. Formé au FC Barcelone, il serait ciblé par le club culé en cas de départ de Ter Stegen. Quant à l'Angleterre, Tottenham et Chelsea se seraient également renseignés sur sa situation.