Mercato - PSG : Cavani peut rayer l'Inter Milan de sa liste

En fin de contrat au 30 juin, Edinson Cavani (33 ans) ne manquera pas de prétendants pour poursuivre sa carrière une fois sa belle aventure au Paris Saint-Germain terminée. Mais l'avant-centre uruguayen peut d'ores et déjà barrer l'Inter Milan de sa liste. Le club lombard n'est pas vraiment intéressé par les services du "Matador", comme l'a fait savoir Piero Ausilio, le directeur sportif des Nerazzurri, dans une interview donnée à Sky Sport.

"Edinson n'est pas une priorité, simplement parce que notre parc d'attaquants est formé de (Lautaro) Martinez, (Romelu) Lukaku et (Alexis) Sanchez. De plus, il y a Esposito, qui est bon mais qui est très jeune, et nous verrons s'il faut le prêter pour prendre de l'expérience. Donc nous sommes en train de parler d'un quatrième attaquant et ce n'est pas Cavani que nous avons en tête", a confié le dirigeant du club milanais au média transalpin.