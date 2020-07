Mercato - PSG : coup de froid sur la rumeur Matheus Cunha

En fin de semaine dernière, RMC Sport citait Matheus Cunha (21 ans) parmi les cibles offensives du PSG sur ce mercato. La presse brésilienne évoquait même des discussions entre les champions de France et l'entourage de l'attaquant brésilien, transféré de Leipzig au Hertha Berlin l'hiver dernier (5 buts en 11 matchs depuis).

Mais d'après les informations du Parisien, Leonardo et ses équipes ne s'intéressent encore que d'assez loin à l'international Espoirs auriverde et ont d'autres idées en tête pour renforcer leur attaque. Avec le départ de Cavani et celui, très probable, d'Eric Choupo-Moting, un avant-centre est bien recherché par la cellule de recrutement parisienne.