Mercato - PSG : départs actés pour Meunier, Kurzawa et Choupo-Moting

Arrivés respectivement en 2012 et en 2013, Thiago Silva (35 ans) et Edinson Cavani (33 ans) ne seront pas les seuls à quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison. Eux aussi en fin de contrat au 30 juin, Thomas Meunier (28 ans, latéral droit), Layvin Kurzawa (27 ans, latéral gauche) et Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans, attaquant) ne seront également pas prolongés, a confirmé Leonardo, le directeur sportif du club parisien, dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche. Le dirigeant auriverde n'a, en revanche, pas précisé si les trois hommes seront conservés pour prendre part à la suite de la Ligue des Champions et aux finales des coupes nationales.