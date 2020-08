Mercato - PSG : des touches en Espagne et en Angleterre pour Mbe Soh

Apparu à plusieurs reprises durant la préparation et buteur face à Waasland-Beveren (7-0), mi-juillet, Loïc Mbe Soh a pu renforcer sa cote de popularité sur le marché, lui qui souhaite quitter le Paris St-Germain cet été, à un an de la fin de son contrat. D'après L'Equipe, Norwich et Middlesbrough, pensionnaires de Championship (D2 anglaise) la saison prochaine, ont commencé à se renseigner. Même chose pour Majorque, fraîchement relégué en deuxième division espagnole.

Mais le jeune défenseur central (19 ans) pourrait aussi évoluer au plus haut-niveau européen, puisque Cadix, tout juste promu en Liga, se serait également manifesté. Alors que Bordeaux pourrait se mêler à la lutte, le PSG attendrait pas moins de 5 millions d'euros pour le laisser partir.