Mercato - PSG : deux cadors de Premier League se renseignent pour Meunier

En fin de contrat au PSG en juin, Thomas Meunier (28 ans) ne manque pas de courtisans. Le Diable Rouge a même une très belle cote de popularité outre-Manche, où deux nouveaux cadors lorgneraient désormais ses services.

Arrivé au Paris Saint-Germain le 3 juillet 2016, Thomas Meunier (28 ans) vit vraisemblablement ses derniers moments en tant que joueur des Rouge-et-Bleu. En fin de contrat au 30 juin, le défenseur latéral droit n'a, selon ses dires, toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part de ses dirigeants, et cela ne semble pas parti pour changer. Sauf énorme revirement de situation, l'international belge (40 sélections, 7 buts) va donc devoir se mettre en quête d'un nouveau challenge.

Heureusement pour lui, les prétendants de renom, désireux d'obtenir un renfort de qualité à moindre coût, ne manquent pas. Après le Borussia Dortmund et Tottenham, le quotidien L'Équipe annonce ce samedi que deux autres clubs anglais ne seraient pas insensibles à son profil : les Blues de Chelsea et les Red Devils de Manchester United. Nos confrères précisent que les deux cadors d'outre-Manche sont d'ores et déjà venus aux renseignements et pourraient formuler une offre au natif de Sainte-Ode.