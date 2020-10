Mercato - PSG : finalement enclin à prolonger, Neymar attend un signe de sa direction !

Lié au PSG jusqu'en 2022, Neymar aurait revu ses plans pour son avenir proche. Si le Brésilien a pendant longtemps envisagé un départ, il souhaiterait finalement poursuivre l'aventure à Paris et attendrait même que ses dirigeants lancent les pourparlers pour une prolongation.

À la veille de retrouver la douce musique de la Ligue des Champions, face à Manchester United, le Paris Saint-Germain se pose des questions sur l'avenir, incertain, de ses deux joueurs vedettes, à savoir Kylian Mbappé (21 ans) et Neymar (28 ans). Mais une bonne nouvelle nous parvient de nos confrères du quotidien Le Parisien en ce lundi soir. Selon le média, le second nommé, qui sera en fin de contrat dans la Capitale au 30 juin 2022, serait plus qu'enclin à prolonger l'aventure aux abords du Parc des Princes.

Après avoir voulu quitter le navire à l'été 2019, le numéro 10 brésilien (2 buts et 1 passe décisive en 10 matches de Ligue 1 cette saison) se sentirait "vraiment bien en France" et "au Paris Saint-Germain". À en croire le quotidien parisien, l'international auriverde (103 sélections, 64 buts) attendrait même de manière assez impatiente un signe de sa direction pour entamer des négociations concernant une extension de bail au PSG, l'un des rares clubs au monde à pouvoir lui offrir un salaire à la hauteur de son talent.