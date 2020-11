Mercato - PSG : Florenzi évoque son avenir

Prêté avec option d'achat par l'AS Roma, Alessandro Florenzi (29 ans) a rapidement pris ses marques sous ses nouvelles couleurs du Paris Saint-Germain. L'international italien de 29 ans (38 sélections, 2 buts) est très vite devenu titulaire au poste de latéral droit et réalise des débuts plus que satisfaisants avec la tunique des Rouge-et-Bleu (7 matches joués toutes compétitions confondues, 2 buts). Interrogé sur son avenir par RMC, le numéro 24 parisien avoue ne pas savoir de quoi sera fait son futur proche.

"En ce moment, sincèrement, je n'y pense pas. Actuellement, mon équipe, c’est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100 % au PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison. On verra ensuite", a indiqué le natif de Rome à nos confrères. Pour rappel, Alessandro Florenzi est encore lié aux Giallorossi jusqu'au 30 juin 2023 et l'option d'achat du PSG est estimée à environ 8 millions d'euros.