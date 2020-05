Mercato - PSG : Garissone Innocent vers un prêt

Quatrième gardien du Paris Saint-Germain cette saison derrière Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka, Garissone Innocent (20 ans) devrait quitter les Rouge-et-Bleu au cours du mercato estival. De manière temporaire, précise RMC. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 aux abords du Parc des Princes, le jeune portier serait en contact avec des clubs de Ligue 2 et deux clubs étrangers, capables de lui garantir un temps de jeu assez conséquent pour engranger de l'expérience et poursuivre sa progression. Marcin Bulka (20 ans) pourrait également quitter la Capitale cet été, via un prêt lui aussi.