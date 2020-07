Mercato - PSG : Ismaël Bennacer n'a pas suivi les rumeurs

Sujet à de nombreuses convoitises avant la reprise du foot en Italie, et particulièrement performant depuis, Ismaël Bennacer (22 ans) se confie sur son avenir dans une interview au Buteur. Et le champion d'Afrique algérien ne semble pas pressé de quitter le Milan AC. "Vous savez, porter ce maillot aux sept étoiles est une grosse fierté. Ça vous donne une fierté énorme de voir le numéro 7 sur une épaule qui représente le nombre des Ligues des champions", raconte l'ancien d'Arles-Avignon.

Relancé par une question l'interrogeant sur son intérêt supposé pour le projet parisien, Bennacer assure ne pas avoir suivi sa propre actualité. "Je ne sais pas même ce qui se dit parce que je ne me m’intéresse pas trop", explique-t-il. "Mon seul objectif est de finir la saison en force avec Milan. Du coup, je travaille sereinement, il reste encore quelques matchs à finir et il va falloir se concentrer sur la fin de saison, ensuite on verra ce qui va se passer." Le rendez-vous est pris.