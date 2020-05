Mercato - PSG : Jérôme Alonzo conseille au club de se pencher sur le dossier Pjanic

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2023, Miralem Pjanic (30 ans, 3 buts et 4 passes décisives en 22 matches de Serie A cette saison) devrait quitter le Piémont et la Juventus Turin cet été. Les dirigeants des Bianconeri ne retiendront pas leur milieu de terrain bosnien en cas de belle offre. Si le FC Barcelone fait figure de grand favori pour mettre la main sur l'ancien joueur du FC Metz et de l'Olympique Lyonnais, dont la valeur est estimée entre 50 et 60 millions d'euros par sa direction, le Paris Saint-Germain aurait une très bonne idée s'il venait à se positionner sur ce dossier.

C'est, en tout cas, l'avis de Jérôme Alonzo, ancien portier des Rouge-et-Bleu (2001-2008, 101 matches joués toutes compétitions confondues), désormais consultant sur la chaîne L'Equipe 21. "C’est un joueur qui est régulier depuis qu’il a rejoint l’Italie avec la Roma puis la Juve. C’est un joueur qui n’est jamais à moins de 30 matches par saison, qui marque ses 5-6 buts par saison. Il est très régulier dans des effectifs supers costauds. Sur cet aspect-là, ce serait une bonne recrue", a estimé l'ancien gardien de but. Reste désormais à savoir si ce conseil sera entendu dans les bureaux du Parc des Princes.