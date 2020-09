Mercato - PSG : Joachim Löw conseille à Julian Draxler de quitter Paris

Arrivé au Paris Saint-Germain le 3 janvier 2017, après deux saisons accomplies sous les couleurs du VfL Wolfsburg, Julian Draxler (26 ans) pourrait quitter les Rouge-et-Bleu cet été. Entré dans la dernière année de son contrat, le milieu de terrain international allemand (52 sélections, 6 buts) doit se contenter d'un rôle de remplaçant de luxe (11 matches joués en Ligue 1 la saison dernière, 4 passes décisives) aux abords du Parc des Princes. Pour Joachim Löw, son sélectionneur en équipe nationale, il est grandement temps pour le natif de Gladbeck d'exporter son talent ailleurs afin de donner un nouvel élan à une carrière au ralenti.

"J'ai eu une longue discussion avec lui et nous avons échangé des idées", a révélé en conférence de presse l'entraîneur de la Nationalmannschaft. "Pour Julian, il serait naturellement important de passer un cap à cet âge. S'il jouait régulièrement, cela l'aiderait probablement à être décisif. La question est aussi de savoir si Paris va le laisser partir ou non. Quand il a été fait appel à lui, il a eu de très bons moments et peut toujours jouer à ce niveau. Mais il serait important que Julian soit sur le terrain semaine après semaine", a ajouté le technicien de 60 ans au sujet du numéro 23 des Rouge-et-Bleu.