Mercato - PSG : Jonathan Mutombo prêté au Portugal ?

Passé professionnel en mai dernier, Jonathan Mutombo ne devrait pas rester au PSG cette saison. D'après L'Equipe, le jeune défenseur (17 ans) se dirige vers un prêt au Portugal, et plus précisément au Vitoria Guimaraes. Facilité par les bonnes relations entre Leonardo et l'actuel 7e du championnat portugais, un accord devrait intervenir rapidement.