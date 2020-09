Mercato - PSG : Julian Draxler a une porte de sortie en Italie

À un an de la fin de son contrat, Julian Draxler (27 ans) doit absolument partir cet été pour offrir quelques millions d'euros au PSG. Le milieu offensif allemand, qui sera libre de s'engager avec un club dès le mois de janvier, se plait à Paris, du moins dans la ville. Très heureux en dehors des terrains, l'ancien de Schalke ne dispose pourtant pas d'un temps de jeu conséquent dans la capitale, barré par la concurrence et surtout des prestations décevantes depuis un an. Les Parisiens, qui lui offrent un salaire colossal de 7 millions d'euros par an, souhaitent d'ailleurs s'en débarrasser afin de récupérer des fonds.

S'il ne compte pas bouger de lui-même, Draxler intéresse pourtant les dirigeants de la Lazio Rome selon les informations du Corriere dello Sport. Nos confrères expliquent ainsi que l'Allemand plaît à Igli Tare, le directeur sportif, malgré son salaire et son coût en transfert : environ une quinzaine de millions. Draxler, de son côté, pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus important du côté de la Laziale, à moins d'un an de l'Euro.