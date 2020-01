Mercato - PSG : Kurzawa a un accord avec la Juventus

En négociations depuis plusieurs semaines, l'échange entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin concernant Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio vient de franchir une nouvelle étape. Selon L'Equipe, le défenseur latéral gauche français (27 ans), en fin de contrat en juin avec les Rouge-et-Bleu, s'est mis d'accord avec le club piémontais sur les bases d'un contrat de quatre ans. Chez les Bianconeri, si cet échange venait à se faire, le natif de Fréjus retrouverait ses anciens partenaires parisiens, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot.