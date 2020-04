Mercato - PSG : l'agent de Cavani fait le point sur la situation du Matador

En fin de contrat au 30 juin, Edinson Cavani (33 ans) quittera le Paris Saint-Germain cet été, c'est une certitude. L'incertitude demeure en revanche sur la destination de l'attaquant uruguayen, notamment pisté par Boca Juniors et Naples. Chez nos confrères de calcionapoli1926, l'agent de l'international uruguayen, Walter Guglielmone, a fait le point sur la situation de son protégé

"Honnêtement, tout peut arriver parce que de nombreuses équipes s'intéressent à Edinson. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun contact avec le club italien. Tout est possible. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l'Internacional Porto Alegre. Et puis il y a un intérêt de Boca Juniors", a révélé le représentant du Matador.