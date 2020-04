Mercato - PSG : l'arrivée d'Alex Telles serait bouclée selon un média brésilien

Déjà courtisé par le Paris Saint-Germain ces dernières années, Alex Telles serait sur le point de débarquer à Paris.

A Paris, le feuilleton Neymar attire tous les regards mais il ne s'agit pas de l'unique dossier que la direction parisienne doit gérer. Tout comme Edinson Cavani, Layvin Kurzawa sera en fin de contrat en juin prochain. Et comme pour l'attaquant uruguayen, le transfert du défenseur français semble inévitable. Son profil plairait au FC Barcelone qui aimerait en faire le remplaçant de Junior Firpo, lequel n'a pas convaincu les dirigeants. En cas de départ de l'ancien monégasque, le PSG se retrouvera avec Juan Bernat et Mitchel Bakker pour seuls latéraux gauches.

Par conséquent, le club francilien planche pour trouver un remplaçant à Kurzawa. Et pour cela, il réactive de vieilles pistes. D'après le média brésilien GauchaZH, Alex Telles (27 ans), le défenseur latéral gauche du FC Porto, pourrait enfin débarquer sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. En effet, l'Auriverde avait déjà été ciblé par le PSG par le passé, notamment en 2018. Cette saison, il a pris part à 40 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Porto, pour 10 buts et 9 passes décisives.

Le média brésilien affirme que sa signature à Paris est quasiment réglée. Les négociations auraient progressé ces derniers jours et devraient être conclues prochainement. Pour libérer son international auriverde (1 sélection), encore sous contrat aux abords du Dragao jusqu'au 30 juin 2021, le club lusitanien demanderait entre 20 et 25 millions d'euros, alors que la clause libératoire du joueur s'élève à 40M€. Dans l'opération, Gêmio, son ancien club, devrait percevoir un petit pourcentage sur la vente.