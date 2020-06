Mercato - PSG : l'AS Roma prête à tout pour convaincre Cavani

En fin de contrat au 30 juin, Edinson Cavani (33 ans) va quitter le Paris Saint-Germain après sept années de bons et loyaux services et le titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire des Rouge-et-Bleu. Si l'Atlético Madrid semble tenir la corde pour s'offrir les services de l'avant-centre uruguayen, la presse uruguayenne du jour dévoile un nouveau candidat très sérieux dans ce dossier. En effet, selon leurs informations, la formation italienne de l'AS Roma serait prête à tout pour rafler la mise. Le club transalpin aurait même dégainé une offre jugée comme "la plus intéressante financièrement" pour "El Matador".