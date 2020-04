Mercato - PSG : l'Inter a fixé une clause spéciale dans le contrat de Mauro Icardi

Prêté par l'Inter Milan, Mauro Icardi (27 ans) réalise une saison on ne peut plus solide sous les couleurs du Paris Saint-Germain (20 buts inscrits en 30 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison). Les dirigeants des Rouge-et-Bleu, qui vont perdre Edinson Cavani cet été, réfléchissent donc logiquement à lever l'option d'achat de l'attaquant argentin, fixée à 70 millions d'euros. Mais, selon nos confrères du Corriere della Sera, l'Inter Milan aurait également assuré ses arrières en ajoutant une clause spéciale au moment de la finalisation de la transaction l'été dernier. En effet, le média italien explique que le club de la Capitale devra verser 10 millions d'euros supplémentaires aux Nerazzurri s'il venait à céder l'international argentin (8 sélections, 1 but) à un rival du club lombard en Serie A. Pour rappel, la Juventus Turin et Naples sont notamment intéressés par le profil du numéro 18 parisien.