Mercato - PSG : l'Inter Milan confirme les négociations pour Icardi

Dans une interview accordée à Sky Sports Italia, Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter Milan, a fait le point sur le dossier Mauro Icardi (27 ans). Le dirigeant du club lombard a confirmé que les négociations étaient en cours avec le Paris Saint-Germain pour la vente définitive de l'attaquant international argentin (12 buts et 2 passes décisives en 20 matches de Ligue 1). Le club de la Capitale a jusqu'au 31 mai pour répondre à l'offre des Nerazzurri.

"Je sais que le garçon est content de rester à Paris", a-t-il dévoilé, et d'ajouter : "Il y a une option que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a été évidemment conditionné par l'urgence sanitaire, on verra. Avec Leonardo, nous discutons souvent et je sais que le joueur a signé un contrat qui prévoyait la possibilité d'y rester". Pour rappel, l'option d'achat de Mauro Icardi était fixée à 70 millions d'euros, mais le club italien serait enclin à le revoir à la baisse.