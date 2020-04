Mercato - PSG : l'intérêt du club pour Alex Telles confirmé, mais...

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain hier par la presse brésilienne, Alex Telles (27 ans, 10 buts et 9 passes décisives en 40 matches joués toutes compétitions confondues) n'est pas encore un joueur des Rouge-et-Bleu. C'est, en tout cas, ce qu'affirme le quotidien Le Parisien en ce lundi. Selon nos confrères, il existe bel et bien des contacts avancés entre les différentes parties dans ce dossier mais il est encore loin d'être bouclé. En cause : la pandémie de coronavirus qui ralentirait les échanges et provoquerait, aussi, un manque de visibilité dans les différents camps. Pour rappel, le latéral gauche brésilien est lié au FC Porto jusqu'au 30 juin 2021 et pourrait renforcer l'effectif de Thomas Tuchel contre un chèque compris entre 20 et 25 millions d'euros.