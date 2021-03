Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Pochettino sur l'avenir de Mbappé

En conférence de presse ce vendredi après-midi, à la veille d'un 16ème de finale de la Coupe de France face au Stade Brestois 29, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a évoqué le dossier Kylian Mbappé (22 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 et qui pourrait prolonger son engagement avec le club de la capitale. Face aux journalistes, le technicien argentin a envoyé un nouveau message fort à son numéro 7 (18 buts et 6 passes décisives en 23 matches de Ligue 1 cette saison).

"On a une relation très naturelle et très bonne depuis deux mois. C'est une personne que j'apprécie", a tout d'abord indiqué le tacticien parisien, et d'ajouter : "Après, c'est toujours une décision qui concerne deux parties : le joueur et le club. Le club veut qu'il reste. Moi aussi. De mon point de vue, c'est un joueur très important pour l'équipe. On espère qu'il pourra rester plusieurs années au PSG". C'est dit, reste désormais à connaître les intentions de l'international tricolore (39 sélections, 16 buts).