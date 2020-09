Mercato - PSG : La piste Dele Alli prend encore un peu plus de crédit !

Dele Alli serait bel et bien dans le viseur du PSG ! Les Parisiens espèrent récupérer le milieu de Tottenham, sous contrat jusqu'en 2024, par un prêt avec option d'achat.

Le Paris Saint-Germain se mettra-t-il à l'heure anglaise ? Quelques années après le recrutement de David Beckham (de janvier à juin 2013), le PSG pourrait de nouveau miser sur un joueur anglais : à savoir Dele Alli. Hier, le nom du milieu de terrain de 24 ans a été annoncé du côté de la capitale par The Guardian, et RMC a dévoilé les discussions entre l'agent du joueur et les dirigeants parisiens.

Ce lundi, The Guardian offre encore des détails supplémentaires concernant l'intérêt parisien. On apprend, ainsi, que le PSG souhaiterait récupérer le milieu offensif, évalué à 64 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2024, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Pour rappel, l'international des Three Lions émarge, à l'heure actuelle, à 503 000 euros par mois.

Hier, Alli n'était pas dans le groupe des Spurs pour le déplacement à Southampton, la faute à un groupe beaucoup trop étoffé d'après Mourinho : "Nous avons une équipe très fournie, et c'est très difficile à manager. Je n'ai jamais eu ça, je n'ai pas voulu l'avoir. Ce n'est pas facile pour moi d'être ici avec dix-huit joueurs, et d'en laisser dix à l'entraînement". Paris profitera-t-il de cette situation pour récupérer le milieu de terrain ?