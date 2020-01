Mercato - PSG : la piste Emre Can se refroidit

Alors que des négociations ont été entamées avec le PSG concernant un possible échange Paredes-Can, la Juventus ne souhaiterait plus se séparer de son milieu de terrain cet hiver.

Selon toute vraisemblance, le Paris Saint-Germain va devoir activer une autre piste s'il veut impérativement renforcer son milieu de terrain cet hiver. Les négociations débutées il y a plusieurs semaines avec la Juventus Turin concernant Emre Can et sa possible inclusion dans un échange avec Leandro Paredes n'avancent pas. Et pour cause, la raison serait très simple : les dirigeants turinois auraient changé leur fusil d'épaule et ne voudraient plus se séparer de leur joueur allemand cet hiver.

D'après le Corriere dello Sport, la Vieille Dame considère finalement qu'elle n'a pas besoin de remodeler son entrejeu et ce même en dépit de l'absence longue durée de Sami Khedira. Apparu à seulement sept reprises en Serie A cette saison et écarté de la liste des joueurs pouvant disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'international allemand de 25 ans pourrait donc vivre une deuxième partie de saison similaire, lui dont la relation avec Maurizio Sarri n'est pas au beau fixe.

En revanche, le Corriere di Torino tient un discours différent et assure qu'un échange entre Paredes et Can est toujours possible malgré les positions très éloignées entre les deux clubs. De son côté, Leonardo estime que Paredes vaut entre 10 et 15M€ de plus que Can, un avis que les dirigeants turinois ne partagent pas. Résultat : les négociations sont au point mort depuis plusieurs jours.