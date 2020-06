Mercato - PSG : la presse allemande confirme pour Lucas Hernandez

La Cadena Ser, une radio espagnole, assurait ce matin que le PSG gardait un oeil sur Lucas Hernandez (24 ans), dans la perspective du remplacement de Thiago Silva (35 ans, fin de contrat). L'information prend du corps de l'autre côté du Rhin, où notre confrère de Bild Christian Falk confirme que les champions de France ont bien coché le nom du champion du Monde tricolore.

Pour rappel, Hernandez avait été recruté pour 80 M€ par le Bayern, l'été dernier, mais a eu du mal à se faire sa place dans l'effectif munichois, la faute notamment à l'éclosion du jeune Alphonso Davies (19 ans). Le PSG serait également sur les traces de son frère, Théo Hernandez (22 ans), qui évolue lui au Milan AC.

Category „True“: @PSG_inside is interested in Lucas Hernández to replace Thiago Silva @La_SER