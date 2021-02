Mercato - PSG : La prolongation de contrat de Neymar serait imminente !

En fin de contrat au 30 juin 2022, Neymar (28 ans) serait tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain pour étendre son bail dans la capitale, annonce la presse brésilienne ce mardi.

Neymar et le Paris Saint-Germain, c'est une affaire qui roule, et qui devrait perdurer. Selon le journaliste brésilien Marcelo Bechler, toujours très bien renseigné sur le Paris Saint-Germain, le numéro 10 des Rouge-et-Bleu (6 buts et 3 passes décisives en 10 matches de Ligue 1 en cet exercice 2020-2021) va prolonger son contrat avec le club de la capitale pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2025. La prolongation de la star brésilienne du PSG, actuellement payée 36M€ brut par an, devrait être officialisée dans la semaine.

Une information qui, si elle vient à se confirmer, ne constituera pas une grande surprise. Depuis plusieurs semaines, la tendance est à une prolongation et le joueur, de son côté, a répété plusieurs fois son envie de poursuivre l'aventure dans la capitale parisienne. "Je suis très heureux aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG", a récemment déclaré le joueur auriverde dans l'émission "Sept à Huit". Son souhait est donc en passe de se réaliser.