Mercato - PSG : Layvin Kurzawa raconte sa prolongation surprise

En fin de contrat au terme de la saison 2019-2020, Layvin Kurzawa (28 ans) était bien parti pour quitter le Paris Saint-Germain. Mais, finalement, contre toute attente, le défenseur latéral gauche français s'est vu offrir une extension de bail de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2024, qu'il s'est empressé d'accepter. Dans un entretien donné à nos confrères du Figaro, l'international tricolore (13 sélections, 1 but) est revenu sur les dessous de cette prolongation surprise.

À lire aussi : Kurzawa revient sur son coup de sang lors du Classique face à l'OM

"On y a tous cru (sourire). Moi-même j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite…", a-t-il indiqué, et de dévoiler les détails des négociations : "Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans. Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans".