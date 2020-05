Mercato - PSG : le capitaine des U17 pisté par un cador du Portugal

Capitaine de l'équipe U17 du Paris Saint-Germain, Hubert Mbuyi Muamba serait dans les petits papiers du FC Porto, annonce L'Equipe ce vendredi. Selon le quotidien sportif, le club lusitanien suit depuis de nombreuses semaines le profil du jeune et athlétique (1,91 m, 93 kg) défenseur central, qui n'a plus qu'un an de contrat aspirant chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants portugais pourraient rapidement accélérer dans ce dossier, que suit également avec attention la formation allemande du Borussia Mönchengladbach. De son côté, le joueur est attaché au PSG mais ne veut se fermer aucune porte. Affaire à suivre.