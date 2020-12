Mercato - PSG : le message fort de Marquinhos sur son avenir

Suite au départ de son compatriote Thiago Silva, Marquinhos (26 ans, 7 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) a été promu capitaine du Paris Saint-Germain par Thomas Tuchel, son entraîneur. Une vraie fierté pour le défenseur central ou milieu de terrain défensif des Rouge-et-Bleu. Lié aux abords du Parc des Princes jusqu'au 30 juin 2024, le Brésilien (51 sélections, 2 buts) se verrait d'ailleurs bien finir sa carrière avec le PSG.

"J’espère. On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent. On verra. Il y a des grands joueurs qui ont voulu aussi finir leur carrière ici, mais ils ont dû partir. Il y a des joueurs aussi qui ont réussi à finir leur carrière au PSG. Je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Il y a un grand lien pour la vie entre Marquinhos et Paris", a confié le numéro 5 à nos confrères de beIN Sports.