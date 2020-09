Mercato - PSG : le montant de l'option d'achat de Florenzi a fuité

On en sait un peu plus sur les modalités de l'arrivée du latéral droit italien, Alessandro Florenzi, au Paris Saint-Germain. L'international transalpin (36 sélections, 2 buts) a été prêté avec option d'achat par l'AS Roma et le montant de ladite option vient de fuiter. Selon les informations rapportées par RMC Sport, pour s'attacher définitivement les services du joueur de couloir de 29 ans au terme de la saison 2020-2021, les dirigeants parisiens devront débourser la somme de 8 millions d'euros.