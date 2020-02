Mercato - PSG : le Sporting CP a déjà pris sa décision pour Jesé Rodriguez

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Jesé Rodriguez. Prêté lors du dernier mercato estival par le Paris Saint-Germain au Sporting Portugal, l'attaquant espagnol (26 ans) déçoit à Lisbonne. Utilisé à 12 reprises cette saison (6 matches comme titulaire), l'Ibérique ne devrait pas connaître une seconde partie d'exercice plus enthousiasmante. À en croire O Jogo, l’entraîneur lisboète, Jorge Silas, et les dirigeants du club seraient mécontents du rendement du natif de Las Palmas. Nos confrères portugais précisent même qu'une décision aurait d'ores et déjà été prise pour son avenir : le Sporting CP ne lèvera pas son option d’achat, fixée à 7 millions d'euros. L'ailier gauche retournera donc au Paris Saint-Germain cet été, pour ce qui sera la dernière année de son contrat dans la Capitale.