Mercato - PSG : Leonardo accepterait de prolonger Thiago Silva... sous certaines conditions

En fin de bail au 30 juin, Thiago Silva (35 ans) s'est bien vu proposer un nouveau contrat par le Paris Saint-Germain. Toutefois, selon les informations dévoilées ce jeudi par le média brésilien UOL Esporte, Leonardo, le directeur sportif parisien, aurait été demandé au défenseur central et capitaine des Rouge-et-Bleu, arrivé aux abords du Parc des Princes en 2012, de consentir à une baisse substantielle de son salaire actuel (1,5M€ par mois soit 18M€ par an). L'Auriverde, lui, espérait une autre offre : deux ans de plus et une revalorisation salariale. Les positions des deux camps sont donc très éloignées et, sauf énorme revirement de situation, l'ancien joueur du Milan AC videra son casier au Camp des Loges et quittera le PSG au terme de la saison.