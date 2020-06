Mercato - PSG : Leonardo confirme pour Thiago Silva et Cavani

Dans un entretien à paraître dans Le Journal Du Dimanche, Leonardo (50 ans), le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a confirmé les départs de Thiago Silva (35 ans) et Edinson Cavani (33 ans). Le défenseur central brésilien et l'avant-centre uruguayen, joueurs emblématiques des Rouge-et-Bleu, quitteront bien le club à l'issue de la saison.

"Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait", a indiqué le dirigeant brésilien, et de préciser que les deux hommes seront conservés pour terminer la Ligue des Champions et disputer les finales des coupes nationales : "Maintenant, la Ligue des Champions est encore en ligne de mire et l'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire (juridiquement)".