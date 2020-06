Mercato - PSG : Leonardo se confie sur les épineux dossiers Kouassi et Aouchiche

Dans un entretien donné au Journal Du Dimanche, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a abordé de nombreux sujets. Le dirigeant brésilien a notamment fait part de son impuissance concernant la gestion des jeunes joueurs prometteurs des Rouge-et-Bleu, parmi lesquels Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche, qui, selon lui, sont plus ou moins implicitement poussés vers la sortie pour une question de réglementation. Impuissant face à cette législation, Leonardo admet en effet être en manque de levier pour faire avancer positivement ces dossiers, se retrouvant totalement dépendant du choix des deux joueurs, annoncés respectivement au Stade Rennais et à l'AS Saint-Etienne.

"Ils sont en fin de contrat et il y a un vrai risque de les perdre", a concédé l'ancien milieu de terrain du club et d'étayer ses propos : "On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait est qu'ils n'ont toujours pas signé. Le règlement est cruel. Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu'on forme ont la possibilité d'être libres de s'engager à l'étranger à 18-19 ans, à l'âge où ils sont prêts à jouer. C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a de la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans".