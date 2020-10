Mercato - PSG : les folles exigences de Chelsea pour Rüdiger

A la recherche d'un défenseur central pour compenser le départ libre de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain n'a finalement pas recruté à ce poste durant le mercato estival. Le club de la capitale a essayé d'obtenir le prêt du joueur de Chelsea, Antonio Rüdiger (27 ans), mais les conditions financières n'étaient pas réunies.

Selon le Daily Mail, les Blues exigeaient un prêt payant de 5,4 millions d'euros et la prise en charge de la totalité du salaire de l'Allemand, qui perçoit environ 8,5 millions d'euros par an. Soit un coût total de près de 14 millions d'euros pour la saison. Des exigences qui ont refroidi le PSG, mais aussi Tottenham et Everton, qui étaient sur le dossier.