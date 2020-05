Mercato - PSG : les négociations se poursuivent avec deux jeunes du centre

Alors que les épineux dossiers Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont toujours ouverts, les négociations se poursuivent avec d'autres joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Selon le quotidien L'Equipe, Kenny Nagera (18 ans, attaquant) s'est vu proposer un bail professionnel par le duo Grégory Durand (directeur des affaires juridiques sportives et des relations institutionnelles du club) - Angelo Castellazzi (directeur sportif adjoint). Un accord serait même proche d'être trouvé avec le joueur, sollicité par un autre club de Ligue 1, dont l'identité n'a pas filtré. Thierno Baldé (17 ans, défenseur axial ou latéral) a, lui aussi, reçu une offre de premier contrat pro. Les discussions se poursuivent avec le U19, également courtisé par l'AS Saint-Etienne, Southampton et Leeds (Championship, D2 anglaise).