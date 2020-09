Mercato - PSG, Liverpool, Real Madrid : les trois options de Kylian Mbappé pour 2021

Dans un an, les infos mercatos tourneront, à coup sûr, sur le futur de Kylian Mbappé. En fin de contrat en 2022, le Français va devoir prendre une décision cette saison concernant la suite à donner à sa carrière.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé devra prendre une décision au courant de la saison sur la suite à donner à sa carrière. L'attaquant de 21 ans, qui discute depuis de longs mois maintenant pour une prolongation de contrat dans la capitale, aurait trois options claires et précises pour son avenir : rester à Paris (et donc prolonger), ou partir, que ce soit pour le Real Madrid ou Liverpool.

Arrivé dans la capitale pour réaliser une étape intermédiaire avant de rejoindre le club de ses rêves (le Real), le natif de Bondy a gagné beaucoup de titres à Paris, surtout nationaux. Il a aussi atteint la finale de la Ligue des Champions cet été (perdue face au Bayern) et pris une dimension planétaire grâce à ses prestations. D'ailleurs, la semaine passée, on apprenait, via la presse anglaise, que le prodige français aurait clairement annoncé ses envies d'ailleurs. Pour L'Equipe, cette information n'est pas véridique même si aucun démenti n'a été publié par Paris ni le clan Mbappé. Chacune des deux parties a attendu que l'autre le fasse...

Mbappé apprécie Jürgen Klopp

Le Real Madrid est donc la suite logique au plan de carrière bien précis de Mbappé et la Casa Blanca attendra l'été prochain pour passer à l'action, la faute à la crise économique. Les médias madrilènes participent également à la propagande Mbappé au Real en réalisant plusieurs Unes chaque mois sur une potentielle arrivée du droitier. José Angel Sanchez, le directeur général, a fait de Mbappé (et de Camavinga) sa priorité pour l'été 2021 et il compte sur le contrat finissant du Français (en 2022) pour formuler une offre similaire à celle d'Hazard en 2019 : 100 millions à un an de la fin de son contrat.

Mais ce n'est pas tout ! Liverpool serait également dans la course pour accueillir Mbappé. Le jeune talent apprécie les Reds et Jürgen Klopp, l'entraîneur. Il l'a déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment en 2017 lorsqu'il tentait déjà de le faire venir. En 2017, l'un des deux propriétaires de Liverpool a aussi rencontré la famille Mbappé en discutant de la possibilité de rejoindre les rives de la Mersey, au cours d'un voyage en jet privé au-dessus de la Méditerranée. À savoir que le contact entre Klopp et le clan Mbappé n'a jamais été interrompu.