Mercato - PSG : Marquinhos aurait signé sa prolongation de contrat

Ce n'est certes pas encore officiel mais ce n'est plus qu'une question de temps. Ce lundi en début de soirée, L'Equipe confirme les informations de RMC Sport, dévoilées jeudi, concernant la prolongation de contrat de Marquinhos au Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif est catégorique et affirme que le défenseur central ou milieu de terrain brésilien de 25 ans (16 matches en Ligue 1 cette saison, 1 but) a signé son nouveau contrat ce lundi. Initialement lié jusqu'en 2022, l'Auriverde, régulièrement couvert d'éloges par Thomas Tuchel, aurait étendu son bail de deux années supplémentaires dans la Capitale, portant ainsi son engagement jusqu'au 30 juin 2024. Ne reste, désormais, plus qu'à attendre l'officialisation du PSG.